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رسالة سرية هزت “الكابنيت”.. غالانت يتحدث عن فشل الجيش الإسرائيلي بمعاركه وغياب “بوصلة الحرب” وخطر إيران الكبير

الإثنين 28 أكتوبر 2024 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة سرية هزت “الكابنيت”.. غالانت يتحدث عن فشل الجيش الإسرائيلي بمعاركه وغياب “بوصلة الحرب” وخطر إيران الكبير



القدس المحتلة / سما/

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، في رسالة سرية وجهها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة المصغرة، عن مخاوفه من إدارة حرب بدون توجه استراتيجي واضح.
وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع التصعيد المتبادل مع ايران، حيث أشار غالانت إلى أن “التطورات الكبيرة، وعلى رأسها تبادل الضربات المباشرة، تتطلب نقاشا عاجلا وتحديثا لأهداف الحرب.”
وأكد غالانت في الرسالة، التي وصفت بالسرية، أن غياب “البوصلة” أو التوجيه الاستراتيجي الواضح يضعف إدارة المعركة ويؤثر سلبا على قرارات الحكومة المصغرة.
وطالب بتحديث أهداف الحرب بشكل يراعي جميع الجبهات ويتفهم العلاقات المتبادلة بينها، لتحقيق رؤية شاملة في مواجهة التحديات الحالية.

من جهته، رد مكتب نتنياهو مساء الأحد، في بيان مقتضب، واصفا رسالة غالانت بأنها “محيّرة للغاية”.

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