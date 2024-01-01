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18 شهيدا في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

الإثنين 28 أكتوبر 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
18 شهيدا في قصف للاحتلال على جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد 18 مواطنا لبنانيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بجنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "اعتداءات إسرائيلية استمرت على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من ليل الأحد وحتى صباح الإثنين، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على مبنى في مدينة صور قرب مطعم الجواد، ما أدى لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي لا تزال تبحث عن مفقودين بين الركام".

وفجر الإثنين، استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين، بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة، دون وقوع إصابات بشرية، مع تسجيل أضرار مادية، وفق الوكالة.

كما أسفرت غارات إسرائيلية، الليلة الماضية، على مبنى في بلدة عين بعال بقضاء صور، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بينهم ممرضة و3 مسعفين، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي لا تزال تبحث لغاية صباح اليوم عن ناجين تحت الأنقاض بسبب تسجيل عدد من المفقودين".

وتحدثت الوكالة أيضا عن غارات على بلدات البازورية ومعركة ومحمية صور الطبيعية وشحور وطيردبا في قضاء صور.

وفي بلدة البرج الشمالي بقضاء صور، ارتكب طيران الاحتلال الحربي مجزرة استهدف فيها أحد المباني ما أدى لمقتل 5 أشخاص، منهم مسعفان اثنان.

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