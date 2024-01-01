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حزب الله ينفي موافقته على فصل الجبهات في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار

الإثنين 28 أكتوبر 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينفي موافقته على فصل الجبهات في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار



بيروت /سما/

أفادت مصادر مطلعة ان ما نشر عن موافقة "حزب الله" على فصل الجبهات غير صحيح، اذ ان الموقف الرسمي للحزب لا يزال هو ذاته الذي اعلنه نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم.

وتشير المصادر بحسب المواقع اللبنانية "الى ان الحزب يعتبر ان وقف اطلاق النار هو المنطلق الاساسي للتفاوض ولن يحصل اي تفاوض قبل وقف النار في غزة ولبنان، وهذا دليل على موقف الحزب الاساسي".

وتعتبر المصادر" ان التواصل بين الحزب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس بالحجم الذي كان عليه في حرب تموز والمراحل السابقة للاعتبارات الامنية المعروفة، وعليه لم يتم تبليغه بأي شيء جديد".

وكان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ما يلي: ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوباً للرئيس نبيه بري عن المفاوضات هو غير دقيق .

وكانت قناة ال بي سي اللبنانية نقلت عن مصدر دبلوماسي ان بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية".

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