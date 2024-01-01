معاليه أدوميم: هرب المستوطنون إلى الملاجئ ليلة امس لهذه الاسباب..

القدس المحتلة/سما/

هرع المستوطنون في مستوطنة معاليه ادميم شرق القدس إلى الملاجئ الليلة الماضية، بسبب اصوات انفجارات وإطلاق نار متواصل قادم من بلدة العيزرية القريبة .

بحسب المواقع العبرية فقد أفاد سكان المستوطنة أنه سمع إطلاق نار متواصل من اتجاه قرية العيزرية، واختبا بعضهم في مراكز الشرطة طوال الليل.

وفي الساعات الأولى من الصباح أبلغت بلدية المستوطنة عن مصدر إطلاق النار: "تحديث 28.10 الساعة: 6:00 أنه و خلال الليل سُمعت أصوات إطلاق نار في المدينة قادمة من اتجاه العيزرية، كان شجارا بين العائلات في القرية.

ودخلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى البلدة خشية انتقال الحادث من العيزرية إلى المستوطنة.