  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاليه أدوميم: هرب المستوطنون إلى الملاجئ ليلة امس لهذه الاسباب..

الإثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاليه أدوميم: هرب المستوطنون إلى الملاجئ ليلة امس لهذه الاسباب..



القدس المحتلة/سما/

هرع المستوطنون في مستوطنة معاليه ادميم شرق القدس إلى الملاجئ الليلة الماضية، بسبب اصوات انفجارات وإطلاق نار متواصل قادم من بلدة العيزرية القريبة .

بحسب المواقع العبرية فقد أفاد سكان المستوطنة أنه سمع إطلاق نار متواصل من اتجاه قرية العيزرية، واختبا بعضهم في مراكز الشرطة طوال الليل.

وفي الساعات الأولى من الصباح أبلغت بلدية المستوطنة عن مصدر إطلاق النار: "تحديث 28.10 الساعة: 6:00 أنه و خلال الليل سُمعت أصوات إطلاق نار في المدينة قادمة من اتجاه العيزرية، كان شجارا بين العائلات في القرية.

ودخلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى البلدة خشية انتقال الحادث من العيزرية إلى المستوطنة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في تل أبيب (صور)

حماس: ننتظر نتيجة اجتماعات الدوحة وهذه رؤيتنا للصفقة

يديعوت: السيسي رفض الرد على نتنياهو

اكثر من 40 جريحا اسرائيليا في حادث دهس شمالي تل أبيب

السيسي: طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين

صور أقمار اصطناعية تكشف... إسرائيل قصفت منشآت خلط وقود صواريخ في إيران

خامنئي يهدد: "يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني"

الأخبار الرئيسية

388 يوم من الحرب في قطاع غزة: مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات ..

مقرب من خامنئي يكشف : "جبهة المقاومة" مخترقة من عملاء إيرانيين وليس من حماس..

"نيويورك تايمز" : مسؤولون أمريكيون يكشفون "الخطر الأكبر" من إيران

مصادر لبنانية: بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701

القناة 12 العبرية : نتنياهو يرفض الاقتراح المصري "الصفقة الصغيرة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية