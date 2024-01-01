بالاسماء ..الاحتلال يشن حملة اعتقالات في سلفيت

سلفيت/سما/

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين، واعتقلت ما يقارب 18 مواطنا بعد ان نكلت بعدد منهم عقب اقتحام مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقال المواطن احمد عرام، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وداهمت عددا من منازل، وقامت بتفتيشها، وتحطيم لمحتويات بعضها، كما واعتقلت 18 مواطنا ونكلت بهم، عرف من المعتقلين اسامة عبد الهادي دواهقة "38"عام، ضياء محمد زهد "47" عام، مصطفى محمد زهد "37" عام، عبد الرحيم تيسير ابو جزمة " شاهين " "38" عام، عبد الرحمن تيسير ابو جزمة " شاهين " 35" عام،

المحامي / سامي طه شاهين " 47" عام، عبد الرحيم ناصر اشتية " 26" عام، محمد راسم فاتوني "26" عام، يسار اشتية "64" عام، موسى ياسر الدمس "28" عام ، معزوز اسماعيل طقطق "52" عام، رامز رياض شحادة مرايطة "20" عام، بلال رجب التري "28" عام، محمد عزيز ابراهيم فتاش "30" عام، نضال عزالدين زبيدية " 30" عام، همام عزيز عبد القادر فتاش "24" عام، عبد الرحمن عزيز عبد القادر فتاش "20" عام

واضاف عرام أن اقتحام مدينه سلفيت بدأ منذ ساعات الفجر الاولى واستمر لخمس ساعات، مشيرا إلى أن هناك تصاعدا مستمرا في عمليات الاقتحامات لقرى وبلدات محافظة سلفيت.