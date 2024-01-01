388 يوم من الحرب في قطاع غزة: مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات ..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وادّت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو ٥١ مواطن واصابة العشرات معظمهم بمدينة غزة والشمال.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قصف اسرائيلي على مدرسة اسماء بمخيم الشاطيء غرب غزة إلى ١١ مواطنا بينهم اربعة إعلاميين.

ومن بين الشهداء الطفلة زينة الغول التي استشهدت في انتظار الحصول على قطعة بسكويت.

وارتقى شهيد وسبع اصابات بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

واصيب عدد من المواطنين في قصف على دوار جباليا البلد.

وتستمر العملية العسكرية البرية في جباليا ومخيمها منذ الخامس من اكتوبر مخلفة نحو الف شهيد ممن وصلوا المشافي.

جنوب قطاع غزة

وارتقى شهيد ومصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل وسط وغرب مدينة رفح التي اجتاحتها الدبابات الاسرائيلية في السابع من مايو الماضي.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي خان يونس استشهد ثلاثة مواطنين اثنين منهم في قيزان ابو رشوان والثالث طفل في منطقة المواصي.

وسط قطاع غزة

واستشهد المواطن طارق زياد أبو أمونة (36 عامًا) في قصفٍ للاحتلال على منزلهم بأرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وشرقي البريج وسط قطاع غزة.

واصيب مواطن اثر إطلاق طائرة كود كابتر النار وسط سوق المغازي وسط القطاع.