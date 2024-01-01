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القناة 12 العبرية : نتنياهو يرفض الاقتراح المصري "الصفقة الصغيرة"

الإثنين 28 أكتوبر 2024 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : نتنياهو يرفض الاقتراح المصري "الصفقة الصغيرة"



القدس المحتلة/سما/

كشف التلفزيون الاسرائيلي أن معظم وزراء الكابنيت قبلوا المقترح المصري وقف إطلاق النار لمدة يومين وإطلاق سراح أربعة أسرى اسرائيليين، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض ذلك.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإنه وخلال النقاش أيدت المؤسسة العسكرية بأكملها هذه المبادرة، كما فعل معظم الوزراء باستثناء سموتريتش وبن جفير اللذين ونتنياهو عارضوها .
وأوضح نتنياهو أنه لا يجوز الخروج على مبدأ إجراء المفاوضات إلا تحت النار.

وأكّد التقرير أن "المقترح لم يطرح للتصويت، وتم إرسال رئيس الشاباك لـ’التعديل’ في مصر".

وتنعقد القمة في قطر على خلفية ضغوط أميركية شديدة. رئيس الموساد ديدي برنيع، الممثل الوحيد عن إسرائيل، مقتنع بأن اغتيال السنوار والهجوم في إيران أحدث تغييرا حقيقيا في الأوضاع.

لكن مصادر في المفاوضات تقول إن هذه وجهة مهذبة ، لأنه في الواقع لم يتغير شيء حتى بعد اغتيال السنوار، حماس ليست مستعدة للتخلي عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونهاية للحرب، وإسرائيل غير مستعدة للانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم وذلك بحسب التقرير الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر اقترحت مؤخرا مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح 4 رهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأشار السيسي إلى أنه في إطار الاقتراح سيتم إجراء محادثات لمدة 10 أيام يحاولون خلالها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

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