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السيسي: طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين

الأحد 27 أكتوبر 2024 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، إن بلاده قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وخلال مؤتمر صحفي مع نطيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يزور مصر، صرح السيسي بأن :"مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، ويتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات".


وأضاف السيسي: "نؤكد أن أشقائنا في القطاع يتعرضون لحصار صعب جدا يصل إلى حد المجاعة، ومهم جدا أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن".
وأوضح الرئيس المصري قائلا: "توافق تام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها". 


وتابع السيسي: توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين"، مضيفا: "نجدد رفضنا تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.


واستطرد: "توافقنا على ضرورة عدم اتساع الصراع بما قد يشمله ذلك من إمكانية اندلاع حرب إقليمية
هذا وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "شعب غزة يعاني ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومي".
وأكمل: "نعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.. ونؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.
وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

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