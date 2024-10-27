الهلال الأحمر الفلسطيني يُعزز استجابته للطوارئ في غزة والشمال بإنشاء نقطة طبية متقدمة

غزة/سما/

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أنشأت دائرة إدارة مخاطر الكوارث، بالتعاون مع دوائر الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نقطة طبية متقدمة في منطقة النصر شمال مدينة غزة، بهدف تقديم الخدمات الطبية الطارئة للتعامل مع الإصابات المتوقعة من شمال قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل تدهور النظام الصحي وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، مما يشكل عبئاً كبيراً على المرافق الطبية.

وستساهم النقطة الطبية الجديدة في تخفيف الضغط عن المستشفيات، وتقديم خدمات إعادة الروابط العائلية للعائلات المشتتة جراء النزوح. كما ستعمل على توجيه النازحين إلى مراكز خدمات النازحين المتواجدة في مدينة غزة، في إطار خطة شاملة لتنسيق عمليات الإغاثة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

يأتي هذا العمل في سياق جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، لدعم المتضررين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، ولضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية للجرحى والمحتاجين.