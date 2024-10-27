استشهاد مدافع نادي شباب جباليا في غارة على مشروع بيت لاهيا

غزة/سما/

استشهد مدافع نادي شباب جباليا الفلسطيني، مصطفى شاهين (28 عاماً)، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزّة، فجر اليوم الأحد.

وبدأ شاهين مسيرته مع نادي شباب جباليا الذي لم يمثّل غيره، وهو يبلغ من العمر 12 عاماً، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في عامه العشرين، ويصبح ركيزة أساسية في الفريق الذي أنهى موسمه الأخير في دوري الدرجة الممتازة في الترتيب الرابع، 2022/2023، قبل احتلاله المركز السادس في انطلاقة الموسم الماضي 2023/2024 الذي توقف نتيجة شن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب إبادة شاملة على الفلسطينيين منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُعد شاهين أحد أفراد قوات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزّة، حيث عمل سنوات في قوة التدخل وحفظ النظام، إلى جانب ممارسته كرة القدم. وأكد اتحاد كرة القدم الفلسطيني لـ"العربي الجديد" أن عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية ارتفع إلى أكثر من 500 شهيد منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، منهم أكثر من 332 من لاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 80 منشأة رياضية (ملاعب، ومقرات أندية، وصالات رياضية) في قطاع غزّة، والضفة الغربيّة، إلى جانب اعتقال 17 لاعباً.



وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أكد استشهاد لاعب وسط نادي خدمات رفح، رشيد النمس (31 عاماً)، إلى جانبه زوجته وابنه، في غارة إسرائيلية استهدفت منزل أصهاره في خانيونس، أمس السبت، وأشارت المصادر الطبية إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين في القصف الذي استهدف مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة، إلى جانب الشهيد مصطفى شاهين، حيث كان نازحاً، في أحد المنازل التي تعود لعائلة غباين الغزيّة.