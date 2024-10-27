"حزب الله" يستهدف جنودا ومواقع ومستوطنات إسرائيلية

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا أنه استهدف تجمعات للجنود ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأنه أوقع قتلى وجرحى.



وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه":



- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد مجددا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، مربض الزاعورة بصلية صاروخية".

- "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر اليوم الأحد، مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية".



- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شمالي شرقي مستعمرة المنارة بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح."

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية".

- "شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من صباح اليوم الأحد، هجوما ‏جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على منطقة بارليف الصناعية شرق عكا".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت، قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح".