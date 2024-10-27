المقاومة العراقية تقصف هدفا "حيويا" في الجولان

بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، أنها قصفت هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسير.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه “استمرارا بنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم (السبت) هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “الاستمرار بعمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وفجر السبت، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في نهاريا وعكا شمال غرب إسرائيل، خشية من تسلل طائرة مسيرة.

من جانبها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا عسكريا في عكا المحتلة.

في ذات الوقت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد مسيرتين عبرتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي والجليل الأعلى، مؤكدا أنه تم إسقاطهما.

وفي وقت سابق، حث حزب الله اللبناني في مقطع مصور السبت سكان أكثر من عشرين "مستوطنة إسرائيلية على إخلائها فورا"، قائلا إنها أصبحت أهدافا مشروعة.

وجاء في بيان حزب الله: "مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وأصدر الحزب تحذيرا مماثلا في تسجيل مصور على تيليغرام لعدد محدود من المناطق في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ميدانيا، أعلن "حزب الله"، السبت، أنه استهدف بالصواريخ 4 قواعد وثكنتين وموقعين عسكريين و6 مستوطنات شمالي ووسط الأراضي المحتلة.

إضافة إلى استهداف 4 تجمعات لجنود إسرائيليين في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، ليرتفع عدد هجماته وتصدياته اليوم إلى 18.

في وسط الأراضي المحتلة، قال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام، إنه "استهدف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وفي شمال الأراضي المحتلة، لفت الحزب إلى أنه استهدف 3 قواعد أخرى هي: "قاعدة ميشار بمدينة صفد بالصواريخ"، و"قاعدة اييليت بصلية صاروخية نوعية" و"قاعدة شراغا بِصلية صاروخية كبيرة".‏

وأضاف أنه استهدف بصليات صاروخية ثكنتي مربض سنير ومعاليه غولاني، وموقعي حبوشيت وجل العلام العسكريين.

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