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صحة غزة: 40 شهيدا وإصابة 80 بغارة إسرائيلية على مربع سكني في بيت لاهيا

الأحد 27 أكتوبر 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 40 شهيدا وإصابة 80 بغارة إسرائيلية على مربع سكني في بيت لاهيا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 40 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين بقصف إسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي القطاع.


وقالت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي "أخرج المنظومة الصحية في شمال القطاع عن العمل لقتل أكبر عدد من المواطنين".

وأضافت: "لا نعرف مصير نحو 300 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم".

من جهته، قال خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح: "الاحتلال أخرج منظومة الصحة في الشمال عن العمل لاستهداف أكبر عدد من المواطنين"، مؤكدا على أن "الوضع في شمال القطاع صعب للغاية".

وأضاف: "لا نعرف مصير نحو 300 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم. نناشد العالم بالتدخل لإنقاذ المواطنين في شمال القطاع قبل فوات الأوان".

 

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