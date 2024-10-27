  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في تل أبيب (صور)

الأحد 27 أكتوبر 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في تل أبيب (صور)



القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر صحفية أن منفذ عملية الدهس في دوار غليلوت بتل أبيب اليوم الأحد يدعى رامي ناطور، من بلدة قلنسوة وعرب 48.


وقتل 6 أشخاص فيما أصيب 5 في حصيلة أولية، بينهم 10 في حالة خطيرة جدا، إثر انطلاق شاحنة نحوهم في محطة حافلات بشارع أهارون ياريف في رمات هشارون شمالي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن أغلب الضحايا من الجنود الإسرائيليين، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.

ونفذت عملية الدهس قرب مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية الإسرائيلية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.


رامي ناطور منفذ عملية "جليلوت" شمال "تل أبيب" والتي خلفت قتلى وعشرات الجرحى الإسرائيليين.

photo_2024-10-27_15-46-42
photo_2024-10-27_15-47-10

الأكثر قراءة اليوم

اكثر من 40 جريحا اسرائيليا في حادث دهس شمالي تل أبيب

إيران تلمح لإمكانية عدم الرد على إسرائيل بشروط..

بن غفير: القضاء على التهديد الإيراني في تدمير إسرائيل “واجب تاريخي”.. غانتس: دخلنا مرحلة جديدة

صور أقمار اصطناعية تكشف... إسرائيل قصفت منشآت خلط وقود صواريخ في إيران

رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لإجراء محادثات حول تبادل الأسرى مع “حماس”.. واتهامات إسرائيلية لنتنياهو بالمماطلة

خامنئي يهدد: "يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني"

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في تل أبيب (صور)

الأخبار الرئيسية

حماس: ننتظر نتيجة اجتماعات الدوحة وهذه رؤيتنا للصفقة

photo_2024-10-27_16-20-13

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين في معارك جنوب لبنان وغزة

photo_2024-10-27_16-06-38

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المنظمات الدولية مقصرة وتتعامل ببرود

671e23c14c59b71eb4799cdb

يديعوت: السيسي رفض الرد على نتنياهو

17ipj-14-730x438

إصابة 4 أشخاص بسقوط صواريخ أطلقت من لبنان على شمالي فلسطين المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية