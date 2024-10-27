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إنذار جديد من الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري

الأحد 27 أكتوبر 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنذار جديد من الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان وطلب من السكان الانتقال فورا إلى شمال نهر الأوّلي بعيدا عن مواقع "حزب الله".


ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حسابه على تطبيق "تيلغرام": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: تفحتا، غسانية، بابلية، زرارية، قصيبة، حبوش، كفر رمان، أرنون، يحمر، الخيام، خربة، عرب اللوزية، مروانية، دير سريان".


وأضاف المتحدث:"‏نشاطات "حزب الله" الارهابي تدفع جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".

وأردف: "‏جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وتابع بيان الجيش: "‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

واختتم: "‏يُحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

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