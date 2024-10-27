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عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية طالت بلدات ومناطق لبنانية مختلفة

الأحد 27 أكتوبر 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية طالت بلدات ومناطق لبنانية مختلفة



بيروت/سما/

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد وجرح العشرات منهم 32 شخصا في آخر غارة طالت حارة صيدا في جنوب لبنان وتوزعت الضحايا على بلدات ومناطق مختلفة في جنوبي وشرقي البلاد.


وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في حارة صيدا بجنوبي لبنان، أدت لاستشهاد 8 أشخاص وجرح 24 آخرين.


وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأضافت: "استشهد 3 أشخاص آخرين في غارة استهدفت سيارة على طريق بعلبك شرقي البلاد".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، استشهد 5 مواطنين في بلدة الشهابية وقتيلين في بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتين وسط استمرار القصف على بلدات جنوبية أخرى.

كما عاود الطيران الحربي الإسرائيلي الإغارة على بلدة برج الشمالي جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية أيضا بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وبلدات القليلة، شحور، دير قانون رأس العين الجنوبية.

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

غارات على البقاع اللبناني

كم وقعت غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان حتى ساعات الفجر الأولى، وطالت مدن وبلدات مطربا، جرماش، جرود شمسطار وبوداي، الشربين الهرمل وجرود حلبتا.

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