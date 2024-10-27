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الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أحد قياديي "حزب الله"

الأحد 27 أكتوبر 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أحد قياديي "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تصفية أحمد جعفر معتوق قائد منطقة بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه: "تم القضاء أيضا على رئيس المدفعية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في الضربة".

وأضاف: "لقد قام هؤلاء الإرهابيون بتوجيه وتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية من منطقة بنت جبيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

وختم: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل ضد إرهابيي حزب الله وقادته دفاعا عن مواطني إسرائيل".

#الجيش الاسرائيلي #حزب الله

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