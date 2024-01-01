غالانت:“حماس” و”حزب الله” لم يعودا أداة فعالة لإيران

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن إيران لم تعد قادرة على استخدام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة وجماعة “حزب الله” اللبنانية اللتين تدعمهما كأداتين فعالتين ضد إسرائيل.

وأضاف غالانت في تعليقات خلال مراسم تأبين في القدس المحلة “على مدى العام المنصرم، المؤسسة الأمنية بقيادة قوات الدفاع رجحت الكفة في الحرب وحققت إنجازات غير مسبوقة على كل جبهات القتال”.

وتابع غالانت أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في قطاع غزة كما تم القضاء تماما على كبار قادة حزب الله وأغلب قدراته الصاروخية.

واعتبر أن الجماعتين “لم تعودا أداة فعالة” تستخدمها إيران ضد إسرائيل.