الجيش الإسرائيلي يحظر على جنوده التمركز داخل القواعد العسكرية خوفًا من الرد الإيراني..

القدس المحتلة/سما/

الجيش الإسرائيلي، الأحد، تأجيل “يوم التجنيد الوطني” بمركز تل شومير قرب تل أبيب، وحظر تمركز قواته داخل قواعدها العسكرية للحيلولة دون وجود تجمعات كبيرة للجنود، تحسبا لرد إيراني محتمل على هجوم السبت، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “معاريف”: “قرر الجيش الإسرائيلي تقليص عدد الجنود في القواعد ومنع التجمعات الكبيرة للجنود داخلها، بما في ذلك قاعات الطعام، من أجل تقليل خطر رد إيران أو وكلائها على الهجوم الإسرائيلي”.

وأضافت: “في الوقت نفسه، تقرر في الجيش الإسرائيلي عدم إقامة يوم التجنيد في مركز التجنيد (في تل شومير قرب تل أبيب) اليوم بسبب حالة التأهب، وتأجيله إلى يوم آخر من الأسبوع، منعا لتجمع مئات المجندين وعائلاتهم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “قرار تقليص التجمعات ليس جديدا في الجيش الإسرائيلي وتم انتهاجه على مدار العام”.

وأضافت: “الآن اشتدت حدة الأمر بعد كارثة الطائرة المسيرة التي ضربت غرفة الطعام في قاعدة التجنيد غولاني، والتي قُتل فيها 4 مقاتلين وجُرح نحو 60، في ظل انتقادات بتمركز مئات الجنود في مبنى واحد”.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة ونحو 60 بجروح طفيفة، بعد ضرب طائرة مسيرة لـ”حزب الله” قاعدة تدريب عسكرية لوحدة “غولاني” بالقرب من بنيامينا جنوبي حيفا شمال إسرائيل.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح “لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان لجيش إيران.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه “انتقام” لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ”حزب الله”، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

وفي سياق آخر، كشفت إذاعة عبرية، الأحد، أن أسطولا من المقاتلات الأمريكية كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين حال فشل الهجوم على إيران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “قامت إسرائيل والولايات المتحدة بتنسيق خطة لإنقاذ الطيارين في حالة فشل الهجوم”.

وأضافت: “لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولًا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية (AFCENT) كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين”.

وتابعت: “إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ، كان الأمريكيين سيقومون به نظراً لقدراتهم العالية في المنطقة”.

ومع ذلك، لفتت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد “خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أمريكية”.