  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اكثر من 40 جريحا اسرائيليا في حادث دهس شمالي تل أبيب

الأحد 27 أكتوبر 2024 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 40 جريحا اسرائيليا في حادث دهس شمالي تل أبيب



القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدهس شاحنة المارة عند مفرق غليلوت قرب مقر "الموساد" شمال تل أبيب، مشيرة إلى إصابة عدة أشخاص معظمهم عسكريون.

وأفادت التقارير الأولية بأن المستهدفين في عملية الدهس هم جنود، حيث وقعت الحادثة بالقرب من بوابة قاعدة عسكرية في غليلوت، فيما تم إطلاق النار على سائق الشاحنة.

وقالت مصادر امنية اسرائيلية بان منفذ العملية على ما يبدو من بلدة قلنسوة في فلسطين 48.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدد الجرحى بلغ 40 شخصا على الأقل، فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى وجود إصابات بالغة الخطورة.

وقامت طواقم نجمة داوود بمعالجة بعض الجرحى على عين المكان، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلنسون وشيبا تل هشومير.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الإنقاذ، المنطقة الوسطى: "إنه في أعقاب الحدث غير العادي عند تقاطع غليلوت".

وأضاف: "تقوم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ حاليا بتقديم المساعدة الطبية لنحو 20 ضحية (في هذه المرحلة) في حالات مختلفة. ولا يزال البعض محاصرين تحت الشاحنة. سنقوم بتحديثك لاحقا".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قرب سينما سيتي جليلوت انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بعدة أشخاص قرب محطة للسفر بالمركبات العمومية".

1
2
3
4

الأكثر قراءة اليوم

العالم العربي يضحك علينا.. انتقادات حادة لنتنياهو لـ”ضعف وتفاهة” الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إيران

فضيحة جديدة.. ما قصة الصورة التي كان ينظر إليها “غالانت” عقْب الهجوم على إيران؟..

إدانات عربية واسعة للهجوم الإسرائيلي على ايران

لن تتحمّل حرب استنزافٍ طويلةٍ..مؤرِّخٌ صهيونيٌّ: الصراع الإسرائيليّ الإيرانيّ سيُصبح نوويًا وهذا السيناريو كارثيّ

صحة غزة تكشف عن حصيلة “صادمة” للعائلات التي مُحيت بالكامل من السجل المدني

بن غفير: القضاء على التهديد الإيراني في تدمير إسرائيل “واجب تاريخي”.. غانتس: دخلنا مرحلة جديدة

إيران تلمح لإمكانية عدم الرد على إسرائيل بشروط..

الأخبار الرئيسية

831956

صور أقمار اصطناعية تكشف... إسرائيل قصفت منشآت خلط وقود صواريخ في إيران

إيران تلمح لإمكانية عدم الرد على إسرائيل بشروط..

رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لإجراء محادثات حول تبادل الأسرى مع “حماس”.. واتهامات إسرائيلية لنتنياهو بالمماطلة

387 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة مروعة في ببيت لاهيا شمال القطاع

الكابينت يبحث اليوم رد إيران المحتمل على الهجوم الإسرائيلي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية