اكثر من 40 جريحا اسرائيليا في حادث دهس شمالي تل أبيب

القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدهس شاحنة المارة عند مفرق غليلوت قرب مقر "الموساد" شمال تل أبيب، مشيرة إلى إصابة عدة أشخاص معظمهم عسكريون.

وأفادت التقارير الأولية بأن المستهدفين في عملية الدهس هم جنود، حيث وقعت الحادثة بالقرب من بوابة قاعدة عسكرية في غليلوت، فيما تم إطلاق النار على سائق الشاحنة.

وقالت مصادر امنية اسرائيلية بان منفذ العملية على ما يبدو من بلدة قلنسوة في فلسطين 48.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدد الجرحى بلغ 40 شخصا على الأقل، فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى وجود إصابات بالغة الخطورة.

وقامت طواقم نجمة داوود بمعالجة بعض الجرحى على عين المكان، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلنسون وشيبا تل هشومير.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الإنقاذ، المنطقة الوسطى: "إنه في أعقاب الحدث غير العادي عند تقاطع غليلوت".

وأضاف: "تقوم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ حاليا بتقديم المساعدة الطبية لنحو 20 ضحية (في هذه المرحلة) في حالات مختلفة. ولا يزال البعض محاصرين تحت الشاحنة. سنقوم بتحديثك لاحقا".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قرب سينما سيتي جليلوت انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بعدة أشخاص قرب محطة للسفر بالمركبات العمومية".