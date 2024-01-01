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387 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة مروعة في ببيت لاهيا شمال القطاع

الأحد 27 أكتوبر 2024 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
387 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة مروعة في ببيت لاهيا شمال القطاع



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٧٧ شهيدا و ٢٨٩ اصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية) دون ان تشمل احصائية الشهداء والجرحى مشافي شمال قطاع غزة، نتيجة حصار الاحتلال لها وصعوبة التواصل والوصول اليها.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٩٢٤ شهيدا و ١٠٠٨٣٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وتراجعت قوات الاحتلال من محيط مشفى كمال عدوان الحكومي بعد اعتقال العشرات من النازحين والأطباء الذين افرج عن أغلبهم إلى عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وعثر المواطنون على جثامين لثمانية شهداء بعد تراجع الدبابات.
وارتقى عدد كبير من الشهداء والجرحى جرّاء قصف الاحتلال خمسة منازل لعائلات "المصري"، "أبو شدق"، و"سلمان" قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية ان أكثر من ٣٠ شهيدًا إثر قصف الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
وارتقى عشرة شهداء وإصابات ومفقودين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة غباين يؤوي نازحين بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.
واستشهد الدكتور حسن البابا مدير دار القرآن الكريم والسنة في بيت لاهيا والحاصل على الدكتوراة في القانون الدولي، بمجزرة الاحتلال ليلتحق بوالدته وشقيقته وطفلتيها الذين استشهدوا قبل أسبوعين.
وفي غزة ارتقى شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بمحيط ملعب فلسطين بمدينة غزة.
كما ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "زقوت" قرب مسجد الغفران في نهاية شارع النفق بمدينة غزة.
جنوب قطاع غزة
ويواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل وسط وغرب مدينة رفح التي اجتاحتها الدبابات الاسرائيلية في السابع من مايو الماضي.
وقصفت مدفعية الاحتلال تقصف محيط منطقة الشاكوش غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وطال القصف منطقة المواصي الساحلية ومحيطها غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وارتقت شهيدة من عائلة مهدي وثلاثة اصابات جراء قصف في منطقة قيزان ابو رشوان جنوب خانيونس.
كما ارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف في عبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة فيما استشهد المواطن هاني اسماعيل النجار من سكان بلدة خزاعة متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل اسبوع جراء استهداف خيمه غربي خانيونس
وسط قطاع غزة
واستهدفت غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ووصلت إصابة لمواطنة من عائلة المدهون تبلغ من العمر 60 عاماً الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح من حاجز نيتساريم.
وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا وسط القطاع احدهم برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج واثنان ببلدة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

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