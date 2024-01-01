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الكابينت يبحث اليوم رد إيران المحتمل على الهجوم الإسرائيلي..

الأحد 27 أكتوبر 2024 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت يبحث اليوم رد إيران المحتمل على الهجوم الإسرائيلي..



القدس المحتلة/سما/

يبحث المجلس الاسرائيلي الوزراي المصغر اليوم الأحد، الرد الايراني المحتمل على الهجوم الاسرائيلي، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن في الساعات الأولى من صباح السبت غارات على مواقع في إيران.

وبعد أن أعلنت إسرائيل انتهاء عدوانها على ايران على مسافة أكثر من 1600 كيلومتر والتي شاركت فيها عشرات الطائرات المقاتلة ضد 20 هدفاً عسكرياً. أكدت طهران أنها نجحت في إحباط الهجوم لكنها اقرت في الوقت نفسه بأن أضرارا لحقت بعدة مواقع.

وأعلن الجيش الإيراني استشهاد جنديين في ماه شهر جنوب طهران في الهجوم الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأكدت حقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة.

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