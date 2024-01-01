الإمارات تقدم الدعم للفلسطينيين من خلال مركز تأهيلي متخصص

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع مدينة الإمارات الإنسانية عن تأسيس مركز متكامل جديد في الإمارات لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والتأهيلي للمصابين الغزيين الذين تم نقلهم للعلاج في الدولة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإجلاء و تقديم العلاج الطبي والرعاية الكاملة لهم تماشياً مع دور الدولة الدائم والمستمر لاسناد الشعب الفلسطيني.

ويقدم المركز الجديد خدمات شاملة تتنوع بين التقييمات الطبية والنفسية، وجلسات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وتأهيل النطق والسمع، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية متخصصة تناسب احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة من جميع الفئات العمرية. وأعدت مؤسسة زايد العليا مرافق متكاملة مجهزة بالكامل لضمان تقديم الرعاية المتواصلة، مع دعم إداري وتقني يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.

وخلال الأسابيع الماضية، قام فريق المؤسسة بتقييم 103 حالات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتقديم 80 جلسة علاجية أسبوعياً، إلى جانب توفير الأجهزة المساعدة اللازمة لـ 60 حالة إعاقة جسدية. كما تم توزيع 11 سماعة طبية لحالات الإعاقة السمعية. وهذا بالإضافة افتتاح فصل تأهيلي للصم لتدريب الأطفال ضعاف وفاقدي السمع، بالإضافة إلى تدريب ذوي الإعاقة البصرية على لغة برايل لتمكينهم من الاندماج في النظام التعليمي.

وفي إطار جهودها لتمكين المصابين الفلسطينيين، قامت المؤسسة أيضاً بتركيب أطراف صناعية للحالات التي تحتاج إليها، مع تقديم الدعم النفسي والتدريب على استخدام الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والدعامات، بهدف مساعدتهم على التكيف مع حياتهم اليومية. وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الإمارات الإنسانية في تقديم الدعم الشامل لمختلف فئات الشعب الفلسطيني، ولا سيما المتضررين من الحرب في قطاع غزة.