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نتنياهو: إسرائيل اختارت أهدافها في إيران استنادا إلى مصالحها الوطنية

السبت 26 أكتوبر 2024 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إسرائيل اختارت أهدافها في إيران استنادا إلى مصالحها الوطنية



القدس المحتلة / سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، إن “ما ورد في موقع واللا (العبري) (واكسيوس) والذي يزعم أن إسرائيل أبلغت إيران قبل الضربة كاذب وسخيف”، وأضاف “لم يذكر أي شيء عن توقيت أو أهداف أو قوة الهجوم”.
وأضاف المكتب: “لقد اختارت إسرائيل أهداف الهجوم مسبقا وفقا لمصالحها الوطنية، وليس حسب الإملاءات الأميركية. هكذا كان الأمر – وهكذا سيكون”.
بدوره أشاد الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يوم السبت، بجيش بلاده وأجهزة الأمنية والمستوى السياسي وكل من شارك في الهجوم على إيران.
وقال هرتسوغ إن “القدرات التي تم إظهارها والأهداف التي تم تحقيقها مهمة جدا لإرساء أمن دولة إسرائيل وحماية مواطنيها”.

وقدم هرتسوغ “شكرا خاصا للولايات المتحدة العظيمة على التحالف الحقيقي والتعاون العلني وغير العلني”.

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