  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاعلام العبري : سيتم مهاجمة أهداف إضافية في إيران إذا قررت طهران الرد على الهجوم الأخير

السبت 26 أكتوبر 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : سيتم مهاجمة أهداف إضافية في إيران إذا قررت طهران الرد على الهجوم الأخير



القدس المحتلة / سما/

 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصدر إسرائيلي أن "هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى، وكل شيء في الوقت المناسب".

وأوضح المصدر الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن " نتنياهو أوضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية"، مضيفا أن "إسرائيل اختارت عدم مهاجمة المنشآت النووية والطاقة في إيران".

وشدد المصدر الإسرائيلي على أن تل أبيب ستهاجم أهدافا أخرى مثل منشآت نفطية ومنشآت الغاز في إيران إذا قررت طهران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".

الأكثر قراءة اليوم

الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية

العالم العربي يضحك علينا.. انتقادات حادة لنتنياهو لـ”ضعف وتفاهة” الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إيران

بدء الهجوم الإسرائيلي على ايران..

فضيحة جديدة.. ما قصة الصورة التي كان ينظر إليها “غالانت” عقْب الهجوم على إيران؟..

"إسرائيل" بين الانسحاب والتورط الدائم.. مستقبل غامض في غزة

لا يرغب في وقف الحرب..نتنياهو يأمل أن ترفض «حماس» مفاوضات الهدنة

قانون جديد للجوء الأجانب إلى مصر.. الأولوية لهؤلاء

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

بن غفير: القضاء على التهديد الإيراني في تدمير إسرائيل “واجب تاريخي”.. غانتس: دخلنا مرحلة جديدة

موقع استخباراتي أمريكي يزعم: الضربة الإسرائيلية تشل قدرة إيران على إنتاج الصواريخ

العالم العربي يضحك علينا.. انتقادات حادة لنتنياهو لـ”ضعف وتفاهة” الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إيران

إدانات عربية واسعة للهجوم الإسرائيلي على ايران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية