الاعلام العبري : سيتم مهاجمة أهداف إضافية في إيران إذا قررت طهران الرد على الهجوم الأخير

القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصدر إسرائيلي أن "هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى، وكل شيء في الوقت المناسب".

وأوضح المصدر الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن " نتنياهو أوضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية"، مضيفا أن "إسرائيل اختارت عدم مهاجمة المنشآت النووية والطاقة في إيران".

وشدد المصدر الإسرائيلي على أن تل أبيب ستهاجم أهدافا أخرى مثل منشآت نفطية ومنشآت الغاز في إيران إذا قررت طهران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".