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الطاقة الذرية تنفي تعرض المنشئات النووية الإيرانية لاي اضرار

السبت 26 أكتوبر 2024 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطاقة الذرية تنفي تعرض المنشئات النووية الإيرانية لاي اضرار



فيينا/ وكالات/

نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء السبت، تعرض أي من المنشآت النووية في إيران لأضرار بسبب الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وكتب المدير العام لوكالة الطاقة الدولية رافائيل جروسي عبر حسابه على موقع X قائلا “ أدعو الى الحيطة والحذر وضبط النفس فيما يتصل بأعمال من شأنها ان تعرض أمن المواد النووية ومواد أخرى مشعة للخطر”.

وأشارت التقارير إلى أن المواقع العسكرية كانت الأهداف الوحيدة - وليس حقول النفط الإيرانية أو مختبرات الأبحاث النووية - ما يشير إلى أن إسرائيل اختارت الانتقام المدروس من وابل الصواريخ الذي أطلقته طهران في الأول من أكتوبر.

وتم ضرب حوالي 20 هدفًا، وفقًا لمسؤول إسرائيلي تحدث، مثل آخرين، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور سرية. وأعرب المحللون العسكريون والدبلوماسيون الذين كانوا يستعدون لاحتمال حدوث ضربة أكثر انتشارًا وتدميرًا عن أملهم في إمكانية تخفيف التوترات، في الوقت الحالي على الأقل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات الإسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية في محافظات طهران وعيلام وخوزستان.

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