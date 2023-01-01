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استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب قلقيلية

السبت 26 أكتوبر 2024 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب قلقيلية



قلقيلية/ سما/

استشهد شاب، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب صبري سامر أحمد (23 عاما) من قرية عزون عتمة، أصيب بعيار ناري خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وجرى نقله إلى مستشفى قلقيلية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، في حارة السلام شرق طولكرم، واحتجز الاحتلال جثمانه.

وباستشهاد الشابين أحمد وعودة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 762 شهيدا، بينهم 166 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6300.

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