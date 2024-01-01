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"حزب الله" يوجه أمرا بالإخلاء لlلمستوطني 25 مستوطنة في شمال إسرائيل

السبت 26 أكتوبر 2024 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يوجه أمرا بالإخلاء لlلمستوطني 25 مستوطنة في شمال إسرائيل



سما / وكالات /

وجه "حزب الله"، مساء السبت، إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مستوطنات في شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو لأسماء المستوطنات المطالبة بالإخلاء معلقا عليها بالقول: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وورد في الفيديو أسماء المستوطنات الآتية:

كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي.

وبذلك، يبلغ عدد المستوطنات التي أمر "حزب الله" سكانها بالإخلاء 25 مستوطنة.

هذا وختم "حزب الله" الفيديو بتحذيره للمستوطنين، مكتوبا باللغة العبرية .

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