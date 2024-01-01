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عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

السبت 26 أكتوبر 2024 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أكثر من 35 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة محيط مدرسة الفاخورة شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المناطق الجنوبية للمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور محمد عبيد رئيس قسم الجراحات الترميمية وجراحة العظام بمستشفى العودة تل الزعتر في جباليا، أثناء وجوده في مستشفى الشهيد كمال عدوان.

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