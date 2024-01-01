  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تكشف عن حصيلة “صادمة” للعائلات التي مُحيت بالكامل من السجل المدني

السبت 26 أكتوبر 2024 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف عن حصيلة “صادمة” للعائلات التي مُحيت بالكامل من السجل المدني



غزة / سما/
كشفت صحة غزة عدد العائلات التي قتل الجيش الإسرائيلي جميع أفرادها ومحاها من السجل المدني.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني، إضافة إلى تسجيل 10000 مفقود.
وأضاف المكتب أن 42885 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، 17210 منهم من الأطفال و11742 من النساء.
وأشار إلى أن 1047 شخصا استشهدوا من الطواقم الطبية، أما طواقم الدفاع المدني فاستشهد 85 شخصا، و177 من الصحافيين.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه منذ إغلاق معبر رفح انخفض معدل الإجلاء الطبي للأطفال من 300 إلى 22 طفلا شهريا، منوها إلى أن عدد طلبات الإجلاء الطبي الخاصة بالأطفال التي رفضتها إسرائيل غير معروف.
وأضاف أنه بالمعدل الحالي سيستغرق الأمر 7 سنوات لإجلاء 2500 طفل من غزة يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، مؤكدا على أن الأطفال يموتون.
وقال المتحدث إن إجمالي عدد الأطفال الذين تلقوا لقاح شلل الأطفال في غزة يصل إلى 450 ألفا.
من جهته، قال الدفاع المدني في شمال غزة إنه لا يستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة تصله من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق الإسرائيلي في بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.
وأضاف الدفاع المدني أنه معطل كليا قسرا بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية

بدء الهجوم الإسرائيلي على ايران..

تفاصيل خطة إماراتية "لليوم التالي للحرب" في غزة رفضتها السلطة الفلسطينية

"إسرائيل" بين الانسحاب والتورط الدائم.. مستقبل غامض في غزة

طيار حربي إسرائيلي ينتحر بعد "أزمة نفسية".. شارك بمجازر في غزة ولبنان

قانون جديد للجوء الأجانب إلى مصر.. الأولوية لهؤلاء

"حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد "إسرائيل" منذ بدء الحرب

الأخبار الرئيسية

العالم العربي يضحك علينا.. انتقادات حادة لنتنياهو لـ”ضعف وتفاهة” الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إيران

لن تتحمّل حرب استنزافٍ طويلةٍ..مؤرِّخٌ صهيونيٌّ: الصراع الإسرائيليّ الإيرانيّ سيُصبح نوويًا وهذا السيناريو كارثيّ

إدانات عربية واسعة للهجوم الإسرائيلي على ايران وبريطانيا تطالب طهران بعدم الرد ولابيد ينتقد

إدانات عربية واسعة للهجوم الإسرائيلي على ايران وبريطانيا تطالب طهران بعدم الرد ولابيد ينتقد

الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية