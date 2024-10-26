فضيحة جديدة.. ما قصة الصورة التي كان ينظر إليها “غالانت” عقْب الهجوم على إيران؟..

القدس المحتلة / سما/
تداولت وسائل الإعلام صورةً نشرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوزير الحرب يوآف غالانت وهو ينظر لصورة معروضة ادّعى فيها أنّها التقطت جرّاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، خلال ساعات الفجر.
وكشفت قناة كان العبرية حقيقة الصورة المُتداولة تحت عنوان “فضيحة”، مؤكدةً أنّ الصّورة التي التقطها غالانت وادّعى أنها لحريق اندلع نتيجة القصف الإسرائيلي على إيران، هي صورة قديمة تعود لحريق اندلع في طهران عام 2021.
وقال موقع يسرائيل هيوم، إنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه غالانت هربوا إلى غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الحرب، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.