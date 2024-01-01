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الاحتلال يستهدف شقة سكنية ويفرض حصارا على بناية في طولكرم

السبت 26 أكتوبر 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف شقة سكنية ويفرض حصارا على بناية في طولكرم



طولكرم/سما/

حاصرت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بناية سكنية تزامنا مع استمرار هدم شقة تم قصفها بقذائف "إنيرجا" في حارة السلام بطولكرم.

وافاد الهلال الأحمر باصابة مواطن بالرصاص الحي في القدمين من ضاحية السلام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف انيرجا دون معرفة مصير من يتواجد داخله.

ةاقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم مدينة طولكرم، من مدخلها الغربي، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس.

كما ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى حارة السلام وفرضت حصارًا مشددًا عليها.

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