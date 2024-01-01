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مسؤول أميركي: الرد الإسرائيلي على إيران كان مستهدفاً ومتناسباً وتدعو طهران لعدم الرد

السبت 26 أكتوبر 2024 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي: الرد الإسرائيلي على إيران كان مستهدفاً ومتناسباً وتدعو طهران لعدم الرد



سما / وكالات /

حضت الولايات المتحدة إيران اليوم (السبت) على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف بعدما شنت إسرائيل ضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي واسع شنته طهران مطلع الشهر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على إيران مستهدفا قواعد عسكرية ومواقع صواريخ وأنظمة دفاعية أخرى في مناطق عدة من البلاد.

وأضاف سافيت أن "ردهم (الإسرائيليون) كان دفاعا عن النفس وقد تجنب عمدا المناطق المأهولة وركز حصرا على أهداف عسكرية خلافا لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعدادا للسكان".

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية مؤكدا أن "هدفنا هو في تسريع المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن وفريق الأمن القومي في البيت الأبيض عملوا مع "الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على القيام برد محدد الأهداف ومتناسب مع خطر متدن لإلحاق أضرار مدنية". وقال المسؤول لصحافيين "ويبدو أن هذا ما حصل بالتحديد مما يظهر هذا المساء".

وأكد أن الرئيس بايدن شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "تصميم رد يسهم في ردع المزيد من الهجمات على إسرائيل مع خفضه مخاطر تصعيد إضافي، وهذا هو هدفنا".

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