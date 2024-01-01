  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بقليل

السبت 26 أكتوبر 2024 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بقليل



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام، وباردا نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

انتفاضةٌ إيطاليّةٌ ضدّ اسرائيل .. السياسيٌّ دي باتيستا: يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم

تفاصيل خطة إماراتية "لليوم التالي للحرب" في غزة رفضتها السلطة الفلسطينية

بدء الهجوم الإسرائيلي على ايران..

الكشف عن هوية قياديين بارزين في “حزب الله” استشهدا في الغارة التي استهدفت “صفي الدين”

رئيس الموساد زار القاهرة لبحث صفقة تبادل مع حماس..

طيار حربي إسرائيلي ينتحر بعد "أزمة نفسية".. شارك بمجازر في غزة ولبنان

"إسرائيل" بين الانسحاب والتورط الدائم.. مستقبل غامض في غزة

الأخبار الرئيسية

الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية

386 يوماً للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

بدء الهجوم الإسرائيلي على ايران..

"إسرائيل" بين الانسحاب والتورط الدائم.. مستقبل غامض في غزة

undefined

"حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد "إسرائيل" منذ بدء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية