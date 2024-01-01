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386 يوماً للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

السبت 26 أكتوبر 2024 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
386 يوماً للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
واكدت مصادر طبية استشهاد ٨٨ مواطن واصابة العشرات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
واقتحمت قوات الاحتلال مشفى كمال عدوان الحكومي واعتقلت العشرات من النازحين والعاملين فيه.
واشارت الصحة بغزة إلى انقطاع الاتصال بمدير المشفى والعاملين فيه في ظل عدة غارات على محيطه.
واستشهد ٢٥ مواطنافي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع .
وجدد طيران الاحتلال صباح اليوم استهداف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وفي غزة استشهد عشرون مواطنا في اربع غارات استهدفت احداها عناصر تأمين المساعدات ما أسفر عن استشهاد ١١ مواطناواصابة اربعة فيما استشهد خمسة مواطنين واصيب عشرة باستهداف حافلة قرب مسجد الخالدي شمال مخيم الشاطيء غرب غزة.
جنوب قطاع غزة
وقصفت المدفعية مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفجر جيش الاحتلال عدة منازل بمخيم الشابورة. وسط المدينة.
وودعت خان يونس جنوب قطاع غزة جثامين ٣٨ من أبناءها والنازحين من رفح الذين ارتقوا في سلسلة غارات على الأحياء الجنوبية بالتزامن مع عملية تقدم للدبابات.
وسط قطاع غزة
واستهدف طيران الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

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