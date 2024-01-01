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الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية

السبت 26 أكتوبر 2024 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية



طهران/ وكالات/

 أصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه "ملابسات" ونتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المدن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن قيادة قوات الدفاع الجوي الإيراني، قولها: "على الرغم من التحذيرات السابقة، التي أصدرها مسؤولو الجمهورية الإسلامية للنظام الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، فإن هذا النظام المزيف هاجم مواقع عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام".

وتابع البيان الإيراني: "نجحت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة في اعتراض والتصدي لهذا العمل العدواني، فيما لحقت أضرار محدودة ببعض المواقع، فيما يجري تقييم أبعاد تلك الهجمة".

واختتم بيان قيادة الدفاع الجوي الإيراني، بدعوة الشعب الإيراني إلى "الحفاظ على التضامن والسلام، ومتابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى شائعات وسائل الإعلام المعادية".

وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أفادت لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

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