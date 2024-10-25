بدء الهجوم الإسرائيلي على ايران..

طهران / وكالات /

بدأت إسرائيل هجوماً ضد إيران صباح السبت، رداً على الهجوم الصاورخي الإيراني في 1 أكتوبر، وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الاسرائيلي فيما ذكر مصدران لموقع "أكسيوس" الأميركي.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي بان قواتنا تهاجم اهداف في ايران وان قواتنا على اهبة الاستعداد للتصدي لايران ووكلائها.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، بأن إسرائيل بدأت الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن شهود عيان أنهم سمعوا دوي عدد من الانفجارات في غرب طهران.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لما قال مستخدمون إنها لأثر الضربات الإسرائيلية على طهران.

وذكر مراسل "فوكس نيوز" في تل أبيب أن الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران توجه "رسالة ردع"، وفق ما أبلغته مصادر من إسرائيل.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي، تواصل مع الأميركيين قبل الضربة خلال الأيام القليلة الماضية.