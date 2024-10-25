إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء استهداف قوات "حزب الله" لموقع عسكري في منطقة شومرا الحدودية مع لبنان.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان لها إن" 6 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء استهداف صاروخي من لبنان لموقع عسكري في منطقة شومرا الحدودية بالجليل الغربي".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات 890 قتيلا في الحروب التي تشنها إسرائيل بالتزامن على قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، ومهاجمة تجمع آخر للجنود في محيط مستوطنة يعرا بسرب من المسيرات الانقضاضية مؤكدا تحقيق إصابات.

ويواصل "حزب الله" مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال إسرائيل، مؤكدا استمرار تصديه للجنود المتوغلين في بلدات جنوب لبنان، ويعلن الحزب استهداف القوات الإسرائيلية وتجمعاتها في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود.

فيما يستمر الجيش الإسرائيلي بغاراته مستهدفا البنى التحتية والمناطق السكنية ومراكز الهيئة الصحية في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق من اليوم، استشهاد 8 مسعفين بقصف إسرائيلي ما زالوا بسيارات الإسعاف وأن العدو لا يسمح بانتشالهم، حيث تم توثيق 55 اعتداء على المراكز الصحية والمستشفيات في الجنوب.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، عن استشهاد أكثر من 2.593 شخص وإصابة أكثر من 12 ألفا بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح.