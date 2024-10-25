  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي

السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء استهداف قوات "حزب الله" لموقع عسكري في منطقة شومرا الحدودية مع لبنان.


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان لها إن" 6 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء استهداف صاروخي من لبنان لموقع عسكري في منطقة شومرا الحدودية بالجليل الغربي".


وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات 890 قتيلا في الحروب التي تشنها إسرائيل بالتزامن على قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، ومهاجمة تجمع آخر للجنود في محيط مستوطنة يعرا بسرب من المسيرات الانقضاضية مؤكدا تحقيق إصابات.

ويواصل "حزب الله" مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال إسرائيل، مؤكدا استمرار تصديه للجنود المتوغلين في بلدات جنوب لبنان، ويعلن الحزب استهداف القوات الإسرائيلية وتجمعاتها في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود.

فيما يستمر الجيش الإسرائيلي بغاراته مستهدفا البنى التحتية والمناطق السكنية ومراكز الهيئة الصحية في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق من اليوم، استشهاد 8 مسعفين بقصف إسرائيلي ما زالوا بسيارات الإسعاف وأن العدو لا يسمح بانتشالهم، حيث تم توثيق 55 اعتداء على المراكز الصحية والمستشفيات في الجنوب.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، عن استشهاد أكثر من 2.593 شخص وإصابة أكثر من 12 ألفا بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح.

الأكثر قراءة اليوم

انتفاضةٌ إيطاليّةٌ ضدّ اسرائيل .. السياسيٌّ دي باتيستا: يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم

الحية يصل القاهرة وسط حديث عن صفقة تبادل وشيكة مع اسرائيل..

الاعلام العبري : الهجوم على ايران خلال 48 ساعة ..

رئيس الموساد زار القاهرة لبحث صفقة تبادل مع حماس..

الكشف عن هوية قياديين بارزين في “حزب الله” استشهدا في الغارة التي استهدفت “صفي الدين”

وقف تدفق النفط عبر " هرمز" ..خامنئي يأمر بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي

نتنياهو يعلن موعد استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" بين الانسحاب والتورط الدائم.. مستقبل غامض في غزة

undefined

"حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد "إسرائيل" منذ بدء الحرب

مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية

photo_2024-10-25_20-03-44

طيار حربي إسرائيلي ينتحر بعد "أزمة نفسية".. شارك بمجازر في غزة ولبنان

2179976993

تفاصيل خطة إماراتية "لليوم التالي للحرب" في غزة رفضتها السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية