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مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية

السبت 26 أكتوبر 2024 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية



القدس المحتلة/سما/

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن العملية البرية في لبنان تقترب من نهايتها.

وذكر المصدر أن المسؤولين أكدوا مساء الجمعة أن "العملية البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في مراحلها الأخيرة".


وبحسب تقديرات المسؤولين، "فمن المتوقع الانتهاء من العملية البرية خلال أسبوع، إذا لم يتم إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة، ووفقا للاعتبارات العملياتية والسياسية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "من الناحية العسكرية، فقد حقق الجيش إنجازات كبيرة على خط التماس في جنوب لبنان، مع تفكيك العديد من البنى التحتية لحزب الله".

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