شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد 20 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى أكثر من 81 شهيدا، من بينهم 42 شهيدا على الأقل شمال القطاع، وفقا للمصادر الطبية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال مخيم الشاطئ للاجئين، شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة المشتل شمال المدينة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال قرب مفترق الصناعة بمدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخر في غارة شنتها طائرات الاحتلال على ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت حافلة في محيط مسجد الخالدي شمال غرب مدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال عيادة الفاخورة التابعة للأونروا بمنطقة التوبة غرب مخيم جباليا وأجبر النازحين على إخلائها.

وأطلقت دبابات الاحتلال وآلياته القذائف والنيران بشكل مكثف في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن الطواقم الطبية لازالت متواجدة داخل مستشفى الشهيد كمال عدوان، وجيش الاحتلال يحاصرهم ويمنع عنهم الاتصال والتواصل مع الخارج.

وصباح اليوم، استشهد 20 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وجود أي إصابات.

وجنوب القطاع، انتشل مواطنون جثمان شهيد إثر قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,874 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.