بايدن: يجب ان يتوقف قتل الناس في غزة (فيديو)

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قاطع اثنان من المحتجين المؤيدين لفلسطين خطاب الرئيس الأمريكي، وقال بايدن في أثناء مرافقة أحد المحتجين إلى خارج المكان: "هناك الكثير من الأبرياء الذين يُقتلون ويجب أن يتوقف ذلك".

ورفع أحد المحتجين علم فلسطين وسُمع صوته وهو يصرخ: "ماذا عن الناس في غزة، ماذا عن الناس في فلسطين؟".

وفي المقابل سُمع صوت بعض الحاضرين في الحدث وهم يهتفون: "اخرجوا من هنا".

يتبع..