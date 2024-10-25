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بايدن: يجب ان يتوقف قتل الناس في غزة (فيديو)

الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: يجب ان يتوقف قتل الناس في غزة (فيديو)



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث اعتذار رسمي عن دور الحكومة الفيدرالية في المدارس الداخلية الأمريكية الأصلية، اليوم الجمعة، بأن قتل الناس في غزة "يجب أن يتوقف".

 

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قاطع اثنان من المحتجين المؤيدين لفلسطين خطاب الرئيس الأمريكي، وقال بايدن في أثناء مرافقة أحد المحتجين إلى خارج المكان: "هناك الكثير من الأبرياء الذين يُقتلون ويجب أن يتوقف ذلك".

ورفع أحد المحتجين علم فلسطين وسُمع صوته وهو يصرخ: "ماذا عن الناس في غزة، ماذا عن الناس في فلسطين؟".

وفي المقابل سُمع صوت بعض الحاضرين في الحدث وهم يهتفون: "اخرجوا من هنا".

يتبع..

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