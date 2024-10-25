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مسيرات في الضفة الغربية رفضاً لمجازر الاحتلال في غزة ولبنان

الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات في الضفة الغربية رفضاً لمجازر الاحتلال في غزة ولبنان



شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مسيرات غاضبة رفضاً للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان جراء العدوان المتواصل منذ أكثر من عام.

خرج المئات في رام الله وسط الضفة الغربية منددين بجرائم الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، وبشكل خاص المجازر التي ترتكب يومياً في شمال القطاع في محاولة لتهجير أهله وتفريغه.

والتقى حشدان انطلق أحدهما من مسجد البيرة الكبير في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بعد صلاة الجمعة مباشرة، وآخر على دوار المنارة وسط رام الله، مشكلين مسيرة واحدة.

كانت حركة حماس وقوى وفصائل فلسطينية وحراكات شعبية قد دعوا، أمس الخميس، إلى أوسع مشاركة في جمعة الغضب من أجل غزة، والنزول إلى الشارع بمسيرات

رفع المشاركون أعلام فلسطين ولبنان واليمن وجنوب أفريقيا، ورايات حركة حماس وحزب الله، وهتفوا ضد جرائم الاحتلال وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية وقادتها. كما رفعوا لافتات تهاجم قناتي "أم بي سي" و"العربية" على خلفية السياسة المتبعة في تغطية الحرب، ولافتات أخرى تهاجم أنظمة عربية.


وجاء في الهتافات: "يا جنة افتحي بوابك والسنوار من حبابك، حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف، يا ثابتين على الثرى نعم الخيار خياركم نعم الجهاد جهادكم نعم الرباط رباطكم، يخسى الإعلام الخسيس من الأم بي سي للعربية، رش من الورد الجوري سنوار وهنية وعاروي، سيري سيري يا حماس انتي المدفع واحنا رصاص، من رام الله التحية لغزتنا الأبية، لبيروت التحية، للضاحية التحية".

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