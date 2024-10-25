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مصدر قيادي فلسطيني: الاحتلال يحاول الالتفاف على صفقةٍ شاملة بصفقات جزئية

الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر قيادي فلسطيني: الاحتلال يحاول الالتفاف على صفقةٍ شاملة بصفقات جزئية



غزة/سما/

كشف مصدر قيادي فلسطيني للميادين، اليوم الجمعة، أنّ "إسرائيل" تحاول الالتفاف على صفقةٍ شاملة من خلال صفقات جزئية.

وقال القيادي الفلسطيني إنّ "إسرائيل" تريد استعادة بعض الأسرى مقابل عدد من أيام الهدوء وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
 
كما لفت إلى أنّ "إسرائيل" ترفض من خلال  - الصفقات الجزئية - الالتزام بوقفٍ كامل لإطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزّة.

وأكّد القيادي الفلسطيني للميادين أنّ حركة حماس ترفض "الصفقات الجزئية لأنّها لا تلبي مطالبها الرئيسة بوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزّة".

ومساء أمس الخميس، أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للميادين، أنّه "لا صفقة أسرى بين المقاومة والاحتلال سوى بوقف العدوان على قطاع غزة والانسحاب الكامل منه"، مشدداً على أنه "لا بدّ أن يقف العدوان حتى تتم صفقة تبادل الأسرى".

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