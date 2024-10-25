مظاهرات عارمة في اليمن والأردن والمغرب في "جمعة الغضب" نصرة لفلسطين (شاهد)

الرباط/سما/

انطلقت مظاهرات عارمة في العديد من المدن في كل من الأردن واليمن والمغرب نصرة للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.



وتظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بوقف العدوان على غزة ووقف الإبادة الإسرائيلية في المناطق الشمالية من القطاع بما في ذلك مخيم جباليا، مشددين على ضرورة وقف "اتفاقية السلام"، الموقعة بين المملكة ودولة الاحتلال عام 1994.





وأظهرت لقطات مصورة مشاركة آلاف الأردنيين في مظاهرة حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد تحت عنوان "جمعة الغضب"، التي دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واتشح العديد منهم بالكوفية، كما رفعوا لافتات كتب عليها شعارات مناصرة لفلسطين ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

ومن بين الشعارات المرفوعة، برزت عبارات من قبيل "فلتحيا عصا السنوار" و"إلغاء معاهدة وادي عربة مع مجرمي حرب الإبادة الصهاينة" و"غاز العدو احتلال".وصدح المتظاهرون بهتافات داعمة لغزة والمقاومة الفلسطينية مثل "بالروح بالدم نفديك يا جباليا"، و"بايعناك بايعناك يا سنوار بايعناك"، و"اسمع وصية السنوار أوعى تخاف مهما صار".

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات تدخل القوى الأمنية بعنف ضد المتظاهرين بهدف تفريقهم أثناء توجههم إلى مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بخطوات أكثر فعالية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.





ويشهد الأردن منذ بدء الحرب الدموية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، مظاهرات ووقفات احتجاجية وفعاليات داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.



اليمن

وانطلقت مظاهرة عارمة في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار "جمعة الغضب" و"وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر".



وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية تدفق حشود مهيبة إلى الميدان من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على كل من قطاع غزة ولبنان.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية واليمنية، وهتفوا بشعارات داعمة للمقاومة والشعبين الفلسطيني واللبناني.ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون خلال المسيرة الحاشدة "جمعة غضب جمعة غضب.. لنصر غزة يا عرب" و"موقفكم الفاعل وجب.. جمعة غضب جمعة غضب".ويتدفق اليمنيون إلى الميادين العامة خاصة ميدان السبعين في مظاهرات عارمة كل يوم جمعة بوتيرة دائمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.المغربشهدت العديد من المدن في المغرب مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني بعد دعوة "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" للتظاهر نصرة لفلسطين والمقاومة تحت شعار "السنوار خلا وصية لا تنازل على القضية".وبثت الهيئة المغربية عبر حسابها على منصة "فيسبوك" مشاهد مصورة توثق انطلاق مظاهرات واسعة في العديد من المدن منها أكادير وأبي الجعد وورزازات.ولليوم الـ385 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



ومنذ الخامس من تشرين الأول /أكتوبر الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا عنيفا على مناطق شمال قطاع غزة بما في ذلك مخيم جباليا، وسط مناشدات أممية لوقف العدوان الإسرائيلي "ولو لبضع ساعات" بهدف إخلاء شمالي القطاع الذي يتعرض للإبادة من السكان.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ42 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.