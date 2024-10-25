الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول قصفة معبرا بين سوريا ولبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات استهدفت ما قال عنها "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في معبر جوسية الحدودي مع سوريا شمالي منطقة البقاع اللبنانية.



وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "شنّت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" الإرهابي في معبر جوسية الحدودي شمال منطقة البقاع".



وأضاف: "‏مثلما استغل "حزب الله" معبر المصنع المدني لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، فقد يخطط لنقل أسلحة عبر معبر جوسية الذي يخضع لسيطرة النظام السوري ويشرف عليه الأمن العسكري السوري".

وتابع البيان: "‏يتم نقل الأسلحة من خلال الوحدة 4400، وحدة نقل الأسلحة والتعاون في "حزب الله"، بهدف استعمالها ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقواتنا القتالية في جنوب لبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلته الجهود "لإحباط نقل الأسلحة من قبل "حزب الله"، داعيا السلطات السورية واللبنانية إلى منع استخدام المعابر المدنية "لأغراض إرهابية" حسب بيان الجيش الإسرائيلي.