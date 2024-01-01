  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الموساد زار القاهرة لبحث صفقة تبادل مع حماس..

الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد زار القاهرة لبحث صفقة تبادل مع حماس..



وكالات - سما-

أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز"، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقترح هدنة مؤقتة أقصر، بدلاً من صفقة متعددة المراحل كانت أيدتها سابقاً، والتي كانت تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وانسحاب إسرائيل من غزة، وإنهاء الصراع بشكل دائم.

وقال دبلوماسي مطلع على آخر الجهود للصحيفة البريطانية، إنها محاولة للتوصل إلى "نسخة مصغرة" من الاتفاق السابق.
وقال الدبلوماسي لـ"فايننشيال تايمز"، إن الاقتراح الجديد من المتوقع أن يتضمن شروطاً مماثلة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، ولكن من المحتمل أن يستمر أقل من شهر.

وذكرت الأنباء أن رئيس الموساد زار مصر الليلة الماضية والتقى برئيس المخابرات المصرية الجديد حسن محمود رشاد في محاولة للترويج لصفقة تبادل بقيادة مصر.

ومن غير الواضح كيف ستتفاعل حكومة نتنياهو المتطرفة، أو حماس مع الاقتراح الجديد.

وأبلغ بلينكن أفراد عائلات اللأسرى الإسرائيليين، الثلاثاء، خلال لقائهم في تل أبيب، عن اعتقاده أن "الصفقة الصغيرة" فكرة تستحق الاستكشاف، وفق ما نقل "أكسيوس" عن شخصين حضرا الاجتماع.

وحدّد الاقتراح الأصلي خططاً لوقف أولي لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، تفرج حماس خلاله عن اللأسيرات وكبار السن والجرحى، في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.

كما تنسحب إسرائيل من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وخلال هذه الفترة تتفاوض الأطراف على الترتيبات للوصول إلى المرحلة الثانية، والتي تستهدف نهاية دائمة للحرب، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..الكشف عن الطلب الأخير الذي وجّهه قائد قوات “الرضوان” للسيد حسن نصر الله قبل اغتياله..

مجزرة مروعة ..150 شهيدا في جباليا ونزوح جماعي من شرق خان يونس

الدوحة : فرق التفاوض الأمريكية والإسرائيلية تجتمع في الدوحة خلال أيام...

الكشف عن القنبلة الإسرائيلية التي تحول المباني إلى غبار في غزة ولبنان..

الاعلام العبري : الهجوم على ايران خلال 48 ساعة ..

وصول وفد روسي إلى إسرائيل لبحث صفقة تبادل مع حماس..

انتفاضةٌ إيطاليّةٌ ضدّ اسرائيل .. السياسيٌّ دي باتيستا: يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن اقتراح إسرائيلي من 3 مراحل لإنهاء حرب غزة : ترحيل قيادة حماس وسيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر..

الاحتلال يعلن عن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال الإشتباكات في جنوب لبنان

انتفاضةٌ إيطاليّةٌ ضدّ اسرائيل .. السياسيٌّ دي باتيستا: يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم

385 يوم من الحرب في قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر بخان يونس وجباليا..

وقف تدفق النفط عبر " هرمز" ..خامنئي يأمر بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية