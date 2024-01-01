الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في عناتا

القدس المحتلة/سما/

نفذت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في بلدة عناتا قي القدس.

واقتحمت قوات كبيرة بلدة عناتا بعد قبل الفجر، وانتشرت على مداخل ومفارق البلدة وفي الشوارع، ثم نفذت حملة مداهمات واسعة للمنازل السكنية والمحلات التجارية.

وأوضح السكان ان القوات اقتحمت المنازل واعتدت على السكان، وقامت بتفتيش وتخريب للمتلكات، ثم اعتقلت اكثر من 50 شابا، فيما احتجزت العشرات واجرت تحقيقات ميدانية معهم وسلمت البعض منهم استدعاءات للتحقيق.

واضاف الأهالي ان القوات اتخذت احد المنازل في البلدة نقطة للاحتجاز والتحقيق مع الشبان.

كما قامت القوات باقتحام محلات تجارية بعد تحطيم اقفالها، وفتشتها وخربت محتوياتها.

واعتدت القوات على الشبان بالضرب والدفع خلال تنقلهم في شوارع البلدة، ومنعتهم العودة الى منازلهم أو الخروج منها.

كما قامت القوات بتحطيم المركبات خلال انتشارها في شوارع البلدة.