القدس المحتلة/سما/

أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، بأنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا، وعكا، وكريوت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض بعضها بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وأفادت نجمة داود الحمراء، عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة حيفا وعكا، أنه "لم ترد أي اتصالات حول وقوع إصابات باستثناء حالات لأشخاص أصيبوا وهم في طريقهم إلى الملاجئ".

ودوّت صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ، في حيفا وكريات آتا وكريات موتسكين وكريات يام ونيشر وكريات بياليك وكفار بياليك وعكا وغيرها.

ولاحقا، دوّت صفارات الإنذار من إطلاق قذائف صاروخية في مستوطنة علما بالجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه في بعض المستوطنات التي يقع في دائرة التحذير، لا يتم تشغيل صفارات الإنذار إلا جزئيا وفقا لسياسة قيادة الجبهة الداخلية.