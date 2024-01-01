انتفاضةٌ إيطاليّةٌ ضدّ اسرائيل .. السياسيٌّ دي باتيستا: يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم

روما/سما/

إيطاليا، شعبًا وقيادات سياسيّة وازنة تنتفض نصرةً لفلسطين، بعدما اكتشفت كذب وزيف الادعاءات الإسرائيليّة حول العدوان على غزّة، اليوم، وخلافًا للماضي غير البعيد، يتحّرك الشباب والعمال والطلاب، في أغلب المدن الإيطاليّة، تضامنًا مع الشعب الفلسطينيّ في غزّة، واعتصم طلبة جامعة نابولي (جنوب إيطاليا)، وهم يهتفون لفلسطين ويرفعون أعلامها، كما جرى في جامعاتٍ أخرى. سرى التغيير الكبير في وسائل الإعلام الإيطاليّة، واتسّع الحديث عن جرائم جيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث بعض الساسة، وصمت آخرون.

مؤخرًا نشر الكاتب والصحافيّ والسياسيّ الإيطاليّ أليساندرو دي باتيستا، كتابًا بعنوان (حقائق مرعبة… من الحرب الأوكرانية إلى مذبحة غزة). انتشر الكتاب بسرعةٍ كبيرةٍ في كثير من المكتبات، وتناوله أساتذة وصحافيون بالنقاش في وسائل الإعلام.

مباشرةً بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهجوم (حماس) على إسرائيل، تسابق السياسيون والإعلاميون الإيطاليون، من أجل الدفاع عن إسرائيل، ووصف حركة (حماس) بالتنظيم الإرهابيّ المعادي للسامية الذي يهدف إلى تدمير إسرائيل.

ولكن التغيير البطيء في الوسط السياسي والإعلامي، بدأ بعدما تناقلت وسائل الإعلام القتل والدمار، الذي ترتكبه القوات الإسرائيليّة في غزة ضدّ المدنيين العزل، وارتفعت أصوات بين شرائح شعبية، وسارت المظاهرات المتعاطفة مع الضحايا الفلسطينيين، وأدانت حرب التطهير العِرقيّ في غزة.

وفي هذا السياق، انتقد سياسيٌّ إيطاليٌّ ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية والنفاق الدوليّ في التعامل مع الأوكرانيين مقارنة بالشعوب المضطهدة.

وطالب السياسيّ الإيطاليّ وقائد الجناح الراديكاليّ في حركة (5 نجوم) أليساندرو دي باتيستا بتسليح الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما تفعل أوروبا تمامًا مع كييف.

وصرح “بأنّ أيّ شخصٍ يقاتل له كلّ الحق في الدفاع عن نفسه”، مضيفًا أنّه “يجب أنْ يكون مسلحًا حينما تكون حياته معرضة للخطر”.

وتابع قائلاً: “يعيش الشعب الفلسطيني تحت نيران الاحتلال والفصل العنصري، وهذا ما تقوله منظمة العفو الدولية التي تتحدث كذلك عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا”.

وفيما قاطعه المذيع بالقول: “هؤلاء إخوة وأوروبيون” (يقصد أوكرانيا)، ردّ عليه السياسيّ الإيطاليّ بالقول: “إذن بناء على لون البشرة ترسل الأسلحة؟”.

وفي خضم جدالٍ مع المذيع الذي ردّ عليه مبررًا سبب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لقربها من إيطاليا و”خطر تورطنا معهم”، فيما بدد دي باتيستا هذه الحجة بالرد: “ألم تكن ليبيا قريبة للغاية، وبالرغم من ذلك تعرضت للقصف؟”.

على صلةٍ بما سلف، عبّرت جماهير المنتخب الإيطالي عن تعاطفها مع فلسطين التي تتعرض لحربٍ شرسةٍ مستمرّةٍ منذ عامٍ وأكثر من قبل إسرائيل أدت إلى استشهاد أكثر من 45 ألف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال مباراة ايطاليا ومنتخب اسرائيل في كرة القدم، والتي أقيمت في مدينة أودينيزي، شمال إيطاليا، في الرابع عشر من الشهر الجاري، أدارت الجماهير ظهرها أثناء عزف النشيد الإسرائيليّ الأمر الذي أثار حفيظة الساسة في دولة الاحتلال.

وقال السياسي أليساندرو دي باتيستا: “لقد تصرفوا بشكلٍ صحيحٍ، إسرائيل تحتل فلسطين لفترةٍ طويلةٍ وارتكبت فصلاً عنصريًا قبيحًا. منذ بداية الحرب على غزة، ارتكبت إبادة جماعية، وهذه هي الدولة الإرهابية الكبرى في العالم”.

ويُشار في هذا السياق إلى أنّ كتاب أليساندرو دي باتيستا عن العدوان الإسرائيليّ على غزة هو الكتاب الأول الذي يصدر في إيطاليا حول مذبحة غزة، ويعرض بالوقائع والأرقام حجم المذبحة الهائلة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.

وأورد الكاتب في الفصل الأول من كتابه، تاريخ الحروب العدوانية التي ارتكبتها أمريكا وحلفاؤها، في العالم تحت ذريعة مقاومة الإرهاب، وتأكّد فيما بعد زيف تلك الذرائع.

علاوةً على ذلك، عرض المؤلف بالأرقام أعداد الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والأطباء والصحافيين، والعاملين في المنظمات الإنسانية، الذين قتلهم الجيش الإسرائيليّ في غزة عمدًا ولا أحد منهم كان يحمل سلاحًا.

كما تناول تصريحات القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، الذين أعلنوا صراحةً إصرارهم على تدمير غزة، وطرد أهلها ومنهم مَنْ طالب بإلقاء قنبلةٍ نوويّةٍ على غزة.