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مجزرة مروعة..استشهاد 3 صحفيين جراء غارة للاحتلال على مقر اقامتهم جنوب لبنان

الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة مروعة..استشهاد 3 صحفيين جراء غارة للاحتلال على مقر اقامتهم جنوب لبنان



بيروت /سما/

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن استشهاد ثلاثة صحفيين، وإصابة عدد آخر، إثر غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مقر إقامتهم في حاصبيا جنوب لبنان.

وأعلنت شبكة الميادين الإعلامية، استشهاد المصور في "الميادين"، غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا في العدوان.

بدورها، أفادت قناة "المنار" باستشهاد المصور في القناة وسام قاسم بالعدوان الإسرائيلي على الصحافيين في حاصبيا.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني، فجر الجمعة، استشهاد 3 صحافيين، في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

وادانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهدافها بغارة ثلاثة إعلاميين في مقر إقامتهم.

ودعت إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحفيون والاعلاميون، ورفع الصوت ضد التمادي الاسرائيلي في استهدافهم، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والاعراف التي تحظر عليه التعرض لهم.

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